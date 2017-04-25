На курорте Черногории прогремел взрыв
На магистрали перед автобусной станцией в курортном городе Херцег-Нови в Черногории взорвалась бомба, заложенная в автомобиле.
Водитель автомобиля ранен. От обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины, передает ТАСС.
Херцег-Нови — город в Черногории. Расположен на берегу Которского залива Адриатического моря. Город лежит в долине у подножия горы Орьен. Из-за холмистого рельефа в Херцег-Нови много крутых тропинок и лестниц, поэтому его называют «городом тысячи ступенек».
21 апреля Ростуризм порекомендовал отечественным путешественникам, планирующим отправится в Черногорию, учитывать ситуацию в этой стране и потенциальные угрозы.
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