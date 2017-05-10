Курицы имеют способность сочувствовать чужому горю

Ученые из Англии заявили о том, что курицы обладают способностью сочувствовать чужому горю. Изучая животных к инстинкт у куриц по отношению к детям, ученые обнаружил, что данные птицы умеют осознано сопереживать другим при наличии у них беды.

Эксперимент был поставлен следующим образом: курица-наседка была посажена далеко от своих детей, но в их поле зрения. Детей регулярно охлаждали прохладным ветром, из-за чего они сбегались в одну кучу и пытались согреться, - сообщают «Актуальные новости».

В ходе наблюдения курицы за происходящим, она резко старалась подбежать к своим птенцам и помочь им, но так как у нее это не получалось, ее пульс учащался, и она начинала переживать за своих подопечных. Эксперимент показал, что курицы более эмоционально развитые, в отличие от других птиц.

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