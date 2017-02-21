Куриные яйца снижают риск инсульта

Ученые из Мичиганского университета проанализировали данные нескольких исследований и выяснили, что куриные яйца способны предотвратить риск инсульта.

Так, ежедневное употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов, - сообщает «ФАН».

Эксперты заявили, что в яйцах содержится сразу целый комплекс антиоксидантных веществ, благодаря которым снижается интенсивность окисления.

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