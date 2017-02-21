Куриные яйца снижают риск инсульта
Ученые из Мичиганского университета проанализировали данные нескольких исследований и выяснили, что куриные яйца способны предотвратить риск инсульта.
Так, ежедневное употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов, - сообщает «ФАН».
Эксперты заявили, что в яйцах содержится сразу целый комплекс антиоксидантных веществ, благодаря которым снижается интенсивность окисления.
.
Следующая новость Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии