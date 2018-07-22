На Курилы прибыла первая за год безвизовая делегация из Японии

В аэропорту Менделеево на острове Кунашир совершил посадку первый в этом году чартерный рейс из Японии по программе безвизового обмена.

Об этом РИА Новости рассказал директор воздушной гавани Сергей Горбатовский. В составе безвизовой делегации 70 человек. Из них 26 человек отправятся на соседний остров Итуруп.

Возвращение японцев домой состоится 23 июля. Члены делегации посетят могилы родственников на Кунашире и Итурупе.

Безвизовый обмен между Курильскими островами и Японией начался в 1992 году. Граждане Японии осуществляют поездки по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Первый самолет прибыл на Курилы в сентябре 2017 года, прежде безвизовые делегации прибывали на Курилы на морских судах.