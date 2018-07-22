На Курилы прибыла первая за год безвизовая делегация из Японии
В аэропорту Менделеево на острове Кунашир совершил посадку первый в этом году чартерный рейс из Японии по программе безвизового обмена.
Об этом РИА Новости рассказал директор воздушной гавани Сергей Горбатовский. В составе безвизовой делегации 70 человек. Из них 26 человек отправятся на соседний остров Итуруп.
Возвращение японцев домой состоится 23 июля. Члены делегации посетят могилы родственников на Кунашире и Итурупе.
Безвизовый обмен между Курильскими островами и Японией начался в 1992 году. Граждане Японии осуществляют поездки по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Первый самолет прибыл на Курилы в сентябре 2017 года, прежде безвизовые делегации прибывали на Курилы на морских судах.
Следующая новость Из шахты в Челябинской области вывели 48 горняков
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии