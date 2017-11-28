Курильщики России не будут платить экологический сбор
Правительство России отклонило законопроект о сборе экологического налога с курильщиков.
Новый закон обращается внимание, что отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, поэтому целесообразно распространить ответственность за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей за счет введения экологического налога на сигареты.
Эксперты сошлись во мнении, что налог является нецелесообразным, в виду того, что меры по обращению с отходами, в том числе уплата экологического сбора, уже регулируются соответствующими законодательными актами.
Также отмечается его дискриминационность и излишняя нагрузка на малый и средний бизнес, передает РИА Новости.
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