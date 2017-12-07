Курильщик «посадил» самолет авиакомпании «Победа»
Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Нальчик, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, решившего покурить в туалете, сообщил представитель компании.
По его словам, на борту рейса находились 167 человек.
«Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за курения одного из пассажиров. Его сняли с борта», — сказал собеседник «РИА Новости».
Задержка рейса по прилету составила около одного часа.
Курение сигарет, а также вейпов на борту самолета строго запрещено по технике безопасности.
Следующая новость Владимир Путин отказался бойкотировать Олимпиаду
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии