Курильщик «посадил» самолет авиакомпании «Победа»

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Нальчик, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, решившего покурить в туалете, сообщил представитель компании.

По его словам, на борту рейса находились 167 человек.

«Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за курения одного из пассажиров. Его сняли с борта», — сказал собеседник «РИА Новости».

Задержка рейса по прилету составила около одного часа.

Курение сигарет, а также вейпов на борту самолета строго запрещено по технике безопасности.