В курганском отделении полиции скончался задержанный
Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в отделении полиции, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.
По предварительным данным, в ночь на четверг 41-летний мужчина был доставлен в дежурную часть курганского городского отдела полиции номер 5 и помещен в комнату для задержанных. Через некоторое время мужчине стало плохо. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь, была вызвана бригада «скорой помощи». Несмотря на реанимационные мероприятия, задержанный скончался.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Следующая новость Российский журналист ранен в ходе обстрела в ДНР
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии