В курганском отделении полиции скончался задержанный

Следственные органы СК РФ по Курганской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в отделении полиции, сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

По предварительным данным, в ночь на четверг 41-летний мужчина был доставлен в дежурную часть курганского городского отдела полиции номер 5 и помещен в комнату для задержанных. Через некоторое время мужчине стало плохо. Сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь, была вызвана бригада «скорой помощи». Несмотря на реанимационные мероприятия, задержанный скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.