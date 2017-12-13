Курганские рабочие попались на краже деталей с завода
В Кургане рабочие одного из местных предприятий попытались обогатиться за его счет.
Они создали преступную группу, состоящую из 13 человек. По данным МВД, рабочие выносили с территории завода комплектующие для стальных задвижек, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Они планировали собирать из них готовые изделия и продавать на сторону.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный заводу, превышает полтора миллиона рублей. Рабочим грозит до 10лет лишения свободы, передает Ura.ru.
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