Курганские рабочие попались на краже деталей с завода

В Кургане рабочие одного из местных предприятий попытались обогатиться за его счет.

Они создали преступную группу, состоящую из 13 человек. По данным МВД, рабочие выносили с территории завода комплектующие для стальных задвижек, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Они планировали собирать из них готовые изделия и продавать на сторону.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный заводу, превышает полтора миллиона рублей. Рабочим грозит до 10лет лишения свободы, передает Ura.ru.