Курганская пенсионерка разводила и ела собак

Престарелая жительница Кургана разводила у себя на даче собак и питалась ими.

По данным местных зоозащитников, пенсионерка устроила собачью ферму на даче, расположенной в садоводстве «Корвет».

История получила огласку после того, как останки щенка якобы обнаружили в кастрюле на кухне у женщины сотрудники психоневрологической службы.

На данный момент пожилая женщина проходит курс лечения в больнице.

Вместе с тем, соседи старушки по садоводству, которые вызывали ей скорую помощь, опровергли информацию об обнаружении трупов собак. По их словам, в доме вообще не было никакой еды, когда туда пришли врачи, сообщает агентство Nation news.