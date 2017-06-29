Курганская пенсионерка разводила и ела собак
Престарелая жительница Кургана разводила у себя на даче собак и питалась ими.
По данным местных зоозащитников, пенсионерка устроила собачью ферму на даче, расположенной в садоводстве «Корвет».
История получила огласку после того, как останки щенка якобы обнаружили в кастрюле на кухне у женщины сотрудники психоневрологической службы.
На данный момент пожилая женщина проходит курс лечения в больнице.
Вместе с тем, соседи старушки по садоводству, которые вызывали ей скорую помощь, опровергли информацию об обнаружении трупов собак. По их словам, в доме вообще не было никакой еды, когда туда пришли врачи, сообщает агентство Nation news.
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