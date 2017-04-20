В Кургане автобус задавил ребенка на переходе
В Кургане автобус сбил насмерть ребенка, идущего на зеленый сигнал светофора через пешеходный переход.
Вечером 19 апреля в районе дома № 9 по проспекту Машиностроителей 40-летний водитель автобуса ПАЗ при движении по пешеходной «зебре» на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей с правым поворотом сбил семилетнего мальчика.
Ребенок от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, сообщает Regnum.
Три недели назад в Кургане в больнице скончалась пожилая женщина, которую ПАЗ сбил на автобусной остановке.
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