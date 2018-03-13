Курение ведет к расстройству психики

Ежедневное и частое курение повышает риск развития психозов. Об этом заявил финский ученый профессор Юко Миеттунен.

Свои выводы он сделал на основе исследования, которое проводилось в течение почти полутора десятка лет. В нем приняли участие свыше шести тысяч человек 1986 года рождения. Согласно результатам эксперимента, особенно высок риск развития психозов у людей, выкуривающих от 10 сигарет ежедневно.

Примечательно, что выводы справедливы не только для курильщиков табака, но и каннабиса. По словам другого ученого Антти Мустонена, риск появления психозов возрастает при употреблении наркотика не менее пяти раз.

По словам специалистов, данные выводу следует использовать для профилактики курения среди молодежи с целью сохранения их психического здоровья во взрослой жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные источники.

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