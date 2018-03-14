Курение может стать причиной глухоты, заявил сотрудник Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио Ху Хуаньхуань.

По его словам, чтобы избежать дальнейшего распространения глухоты, необходимо бороться и с эпидемией курения.

Исследование показало, что в среднем курильщики примерно в 1,6 раза чаще полностью или частично теряют слух по сравнению с некурящими людьми, вне зависимости от их экономического положения и типа работы.

Однако глухота оказалась обратимой: через пять лет после того, как участники исследования бросали курить, слух восстанавливался.

Подобная особенность курения, как считают авторы статьи, является еще одним стимулом для тех людей, которые пытаются отказаться от этой вредной привычки.

По статистике ВОЗ, на Земле насчитывается примерно 1,1 миллиарда курильщиков, сообщает «РИА Новости».