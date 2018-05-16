Курение в лесу обернется штрафом в 100 тысяч рублей

Курение в лесу может в скором времени обернуться штрафом в 100 тысяч рублей, говорится в проекте закона, который планирует внести в Госдуму депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.

Кроме того, серьезно ударит по карману граждан выжигание сухой травы рядом с лесом.

«Пожары сегодня связаны не столько с природными факторами, сколько с человеческой небрежностью», — сказала Цыбизова «Парламентской газете».

По ее словам, на сегодняшний день штраф за подобные нарушения составляет от одной до трёх тысяч рублей для физического лица и от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч для юридического.

«Это ответственность смешная и особо никого не пугает. А ущерб, который наносит пожар природе и жителям, несопоставим со штрафом в пять тысяч рублей», — сказала она.