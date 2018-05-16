Курение в лесу обернется штрафом в 100 тысяч рублей

Курение в лесу может в скором времени обернуться штрафом в 100 тысяч рублей, говорится в проекте закона, который планирует внести в Госдуму депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.

Кроме того, серьезно ударит по карману граждан выжигание сухой травы рядом с лесом.

«Пожары сегодня связаны не столько с природными факторами, сколько с человеческой небрежностью», — сказала Цыбизова «Парламентской газете».

По ее словам, на сегодняшний день штраф за подобные нарушения составляет от одной до трёх тысяч рублей для физического лица и от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч для юридического.

«Это ответственность смешная и особо никого не пугает. А ущерб, который наносит пожар природе и жителям, несопоставим со штрафом в пять тысяч рублей», — сказала она.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Заключенным заменят тюрьму на принудительные работы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО