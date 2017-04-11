Курды разнесли и сожгли лагерь беженцев во Франции

На севере Франции около города Дюнкерк в результате беспорядков в лагере мигрантов пострадали около десяти человек, сообщает РБК.

В лагере Гранд-Синт проживает от 1 до 1,5 тысячи беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Значительную часть из них составляют курды.

Демонстрация против произвола полиции в Париже вылилась в беспорядки, которые начинались как митинг, а после – переросли в бунт.

Прибывшая полиция столкнулась с сопротивлением жителей лагеря. В боях с сотрудниками полиции приняли участие более 100 мигрантов. Один из пострадавших в результате столкновений находится в критическом состоянии. Еще у нескольких человек медики обнаружили ножевые ранения.

Позднее в лагере вспыхнул пожар. Огонь охватил временные деревянные постройки. Многие из строений сгорели или все еще находятся в огне.

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