Куратором Госдумы РФ в Кремле назначат Сергея Смирнова
В Кремле после выборов назначат нового куратора Государственной Думы РФ. Российские СМИ отмечают, что с большой долей вероятности должность заместителя начальника управления президента России по внутренней политике может занять Сергей Смирнов.
Ранее соответствующую должность занимал Радий Хабиров, который ушел в отставку. О смене куратора заявил источник, близкий к администрации президента РФ.
С 2014 года Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи, а позднее был назначен главой аппарата Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.
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