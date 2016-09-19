Куратором Госдумы РФ в Кремле назначат Сергея Смирнова

В Кремле после выборов назначат нового куратора Государственной Думы РФ. Российские СМИ отмечают, что с большой долей вероятности должность заместителя начальника управления президента России по внутренней политике может занять Сергей Смирнов.

Ранее соответствующую должность занимал Радий Хабиров, который ушел в отставку. О смене куратора заявил источник, близкий к администрации президента РФ.

С 2014 года Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи, а позднее был назначен главой аппарата Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.