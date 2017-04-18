Кураев предложил добавить верующим выходных

Диакон РПЦ Андрей Кураев выступил с инициативой внесения поправок в трудовое законодательство, которые предоставляли бы верующим россиянам два дополнительных дня в году для участия в религиозных праздниках.

По словам Кураева, такие выходные должны быть у представителей всех конфессий. Что касается атеистов, то им диакон предложил давать дополнительные выходные для отдыха с семьей или к отпуску.

В то же время он раскритиковал предложение ЛДПР сделать нерабочим днем понедельник после Пасхи. Кураев пояснил, что в такой день не бывает значимых мероприятий в храмах.

«Для церковных интересов важнее было бы сделать выходным днем четверг накануне Пасхи. Чистый четверг, когда предполагается, что все христиане должны принимать участие в тайной вечери, причащаться кровью Христа. А значительная часть не может сделать этого из-за работы», - цитирует Кураева агентство городских новостей «Москва».