Купленная на улице рыба опасна для здоровья
Покупка рыбной продукции у торговцев на улице может негативно отразиться на здоровье, заявила эксперт Центра контроля качества Лариса Шаповалова.
По ее словам, продукция, не имеющая документов, подтверждающих безопасность и качество, может быть опасной для здоровья.
«Где и кем выловлена такая рыба – проверить никто не сможет и, как следствие, предъявить претензии тоже будет некому», - подчеркнула специалист.
Кроме того, у уличных торговцев часто отсутствуют санитарные книжки, а также доверчивых покупателей «обвешивают» с помощью неисправных измерительных приборов.
Продажа рыбы на улице с лотков должна осуществляться с применением холодильного оборудования и соблюдением соответствующего температурного режима – от 0 до +2 градусов.
Покупатель в праве потребовать у продавца все необходимые документы на рыбу, в которых будет указана информация о наименовании торгового предприятия, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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