Купленная на улице рыба опасна для здоровья

Покупка рыбной продукции у торговцев на улице может негативно отразиться на здоровье, заявила эксперт Центра контроля качества Лариса Шаповалова.

По ее словам, продукция, не имеющая документов, подтверждающих безопасность и качество, может быть опасной для здоровья.

«Где и кем выловлена такая рыба – проверить никто не сможет и, как следствие, предъявить претензии тоже будет некому», - подчеркнула специалист.

Кроме того, у уличных торговцев часто отсутствуют санитарные книжки, а также доверчивых покупателей «обвешивают» с помощью неисправных измерительных приборов.

Продажа рыбы на улице с лотков должна осуществляться с применением холодильного оборудования и соблюдением соответствующего температурного режима – от 0 до +2 градусов.

Покупатель в праве потребовать у продавца все необходимые документы на рыбу, в которых будет указана информация о наименовании торгового предприятия, сообщает «Санкт-Петербург.ру».