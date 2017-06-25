В Кунгуре стартовал фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2017»

В Пермском крае прошла церемония открытия фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка-2017». В этом году пять молодежных экипажей встретятся в Кунгуре, чтобы сразиться за звание сильнейшего.

На открытии фестиваля присутствовала глава города Лариса Елтышева, которая отметила, что Кунгур приобрел уже 17 тепловых аэростатов и проводит единственные в мире воздушные баталии.

Организатор и директор «Небесной ярмарки» Андрей Вертипрахов сообщил, что в рамках соревнований пройдут III Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодёжи, XIV Открытый кубок Пермского края и соревнования сверхлегкой авиации.

По завершении церемонии открытия на стадионе «Труд» выступила группа «Премьер-министр». Старт соревнованиям дал массовый полет тепловых аэростатов.

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля «Небесная ярмарка-2017», можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова. Именно на нем прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.