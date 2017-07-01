В Кунгуре определили победителей соревнований по воздухоплаванию среди молодежи

В Кунгуре подвели итоги соревнований XIV Открытого кубка Пермского края и III Первенства России по воздухоплавательному спорту среди молодёжи.

После 27 вылетов определился победитель XIV Открытого кубка Пермского края. Сильнейшим пилотом России назван москвич Сергей Латыпов. На втором месте оказался гражданин Японии Мамору Эндо. Третье место занял пилот из Рязани Владимир Ермаков.

III Первенство России по воздухоплавательному спорту среди молодёжи завершилось победой Владимира Ермакова. Второе место занял житель Кунгура Илья Вертипрахов, а на третьем оказался пилот из Тулы Дмитрий Жохов.

С 24 июня по 1 июля в Кунгуре проходит 16-й фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка».

В издании «Русская Планета», которое является официальным информационным спонсором фестиваля, можно приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова. Именно на нем прославленный путешественник летом прошлого года установил тройной мировой рекорд: по минимальному времени путешествия (268 часов 20 минут), максимальной дистанции перелета (35 168 км) и максимальной высоте полета (около 10,6 тысяч метров).