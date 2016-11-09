Кудрин увидел в победе Трампа продолжение Brexit из-за назревшего недовольства

Динамика глобальных процессов вызывает недовольство в мировом сообществе, поэтому победа Дональда Тампа на президентских выборах в США является логическим продолжением Brexit. Такое мнение высказал руководитель Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин.

«Американские выборы показывают, что нынешняя динамика глобальных процессов многих не устраивает. Продолжение Brexit», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Кудриным в твиттере.

По словам бывшего министра финансов РФ, многие намерения Трампа, особенно в области экономики, не будут реализованы, поскольку этого не позволит сделать сложившаяся система.

«Несмотря на некоторые заявления Трампа по экономическим вопросам, он зависит от сложившейся системы. Она сгладит его неоднозначные намерения», - подчеркнул Кудрин.

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Теги:
Места: Россия, США
События: выборы
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