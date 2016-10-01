Кудрин рассказал о тормозящем российскую экономику факторе

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил, что высокая доля государственного сектора в экономике РФ является одним из основных тормозов экономического роста.

- Сегодня всем стало ясно, что это (высокая доля госсектора в экономике - ИФ) тормоз экономического роста. Они работают неэффективно, негибко, применяют административный ресурс, подменяют частный сектор или выталкивают его. Это просто стало одной из важнейших проблем, - цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что китайская экономика росла аналогично российской.

- По данным одного исследования, китайская экономика имела такие темпы роста не только потому, что она имела большую долю инвестиций или дешевую рабочую силу. Шел процесс либерализации китайской экономики, которая открывала свой новый ресурс, в том числе с точки зрения рыночности, гибкости, эффективности, - отметил Кудрин.