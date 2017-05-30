Кудрин рассказал Путину о своем видении развития России
Глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин представил президенту Владимиру Путину программу экономического развития России.
Она, в частности предусматривает повышение пенсионного возраста и стабильность фискальной нагрузки на экономику на протяжении шести лет, передает «Интерфакс».
Кудрин отметил, что сроки принятия единого документа, касающегося экономического развития России, пока не установлены. По его мнению, часть решений может быть принята до президентских выборов 2018 года, а остальные – после.
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