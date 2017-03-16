Кудрин прогнозирует бунт региональных элит
Региональные элиты хотят большей автономии от Кремля, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.
По данным исследования, региональные элиты не считают себя основными действующими лицами, «влияющими на формирование курса страны в будущем», но хотели бы получить расширение автономии регионов.
По мнению региональных чиновников, необходимо позволить региону развиваться автономно.
Исследование было проведено в Татарстане, Ростовской, Иркутской, Воронежской и Свердловской областях, а также Приморском крае и Севастополе. Социологи опрашивали не только местных чиновников, но и бизнесменов, руководство НКО и СМИ, пишет газета «Ведомости».
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