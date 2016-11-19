Кудрин призвал к открытости расследования по делу Улюкаева
Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин призывал к открытости следствия по делу экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
- Хотелось бы больше прозрачности, открытости следствия, поэтому это очень чувствительный вопрос для общества, по которому нужно давать полноценную своевременную информацию, - заявил Кудрин в интервью на телеканале Россия-1.
По его мнению, не хватает информации для того, чтобы можно было сделать хоть какие-то выводы. Кудрин пояснил, что сомневается в разговоре, состоявшемся между Улюкаевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
- Вообще-то, не принято, чтобы министр, я такое даже представить себе не могу, особенно с таким авторитетным и весомым человеком, как Сечин, мог бы так себя вести - рассказал Кудрин.
Он призвал выслушать все стороны и не обвинять человека заранее.
Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть».
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