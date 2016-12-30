Кудрин предсказал рост российской экономики в 2017 году

Экс-министр финансов Алексей Кудрин полагает, что в 2017 году экономика России перейдет от негативной динамики к позитивной.

По его мнению, рост показателей будет заметен уже в начале года. При этом бывший глава Минфина добавил, что сразу существенных результатов ожидать не стоит, передает агентство «Экономика сегодня».

Кудрин также посоветовал не ждать быстрой стабилизации цен на нефтяном рынке. По его словам, конкретные результаты от соглашений по заморозке нефтедобычи будут заметны позднее.