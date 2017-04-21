Кудрин предложил сократить число сотрудников колоний

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме высказался за сокращение числа сотрудников пенитенциарных учреждений и декриминализацию законодательства.

Он пояснил, что в настоящее время в СИЗО и колониях находятся свыше 600 тысяч человек. При этом в их охране заняты 200 тысяч человек.

«А вместе с семьями у нас тех, кто охраняет, можно сказать, что больше одного миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях демографических вызовов, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны это пересмотреть», - цитирует Кудрина РИА ФедералПресс.

Он также отметил, что количество заключенных в РФ сегодня примерно в два-три раза выше, чем в Европе. В связи с этим Кудрин предложил декриминализировать мелкие преступления, что, по его словам, будет способствовать наращиванию дополнительной рабочей силы.

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