Кудрин предложил растянуть сроки выполнения обещаний по увеличению зарплат

Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что выполнение «майских указов» президента в части увеличения заработной платы в бюджетной сфере можно растянуть во времени.

- Этот опасный маневр (наращивание расходов по зарплате на 500-800 миллиардов рублей) - я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что экономика пока падала и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только в мере наращивания расходов, - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, если доходы бюджетников будут расти, что в РФ появится новая конкуренция бюджетного сектора с реальным сектором по стоимости рабочей силы.

Бывший глава Минфина РФ отметил, что, по прогнозам, в ближайшие три года фонды оплаты труда в субъектах федерации должны вырасти в рамках выполнения указов президента о зарплате на сумму от 500 миллиардов рублей до 800 миллиардов рублей.

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