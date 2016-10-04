Кудрин отметил выход экономики России из рецессии

Руководитель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин отметил, что Россия «выходит из пике», в следующем году рост экономики составит 0,5-0,8 процента.

В этом году у нас еще статистически 0,6 процента падение экономики. В следующем году мы будем примерно 0,5-0,8 процента роста. Я повторяю, что это статистически не так много, как хотелось бы, но мы уже выходим из этого пике, - сказал Кудрин на бизнес-форуме «Атланты» в Крокус Сити Холл. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, рецессия завершается, грядет начало роста.

- Это будет медленный рост, он будет меньше одного процента. Это скорее стагнация для России, - рассказал Кудрин. Вместе с тем, он отметил, что в этих условиях российская экономика показала новую гибкость.