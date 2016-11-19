Кудрин обвинил российские СМИ в необоснованной неприязни к Западу

Глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что антизападная риторика российских телеканалов совершенно необоснованна и вредит бизнесу.

«Я часто вижу дискуссии на каких-то ток-шоу, и я удивляюсь, что эти люди не знают, как сегодня устроен бизнес», - цитирует «Интерфакс» выступление Кудрина на Общероссийском гражданском форуме в Москве.

Он пояснил, что большая часть промышленности, в том числе и военная, зависит от иностранных технологий. Кудрин подчеркнул, что Россия связана со всем миром «миллионами контрактов».

Экс-глава Минфина отметил, что бизнес-сфера и существующие в ней человеческие связи совсем не соответствует риторике российских телеканалов. По его мнению, необходимо устранять технологическое и социальное отставание России, а не заниматься критикой Запада.