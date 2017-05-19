Кудрин назвал условия наступления новой эры в экономике РФ
Глава ЦСР и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин сомневается в достижении инфляции в 2,9 процента к концу 2017 года, как прогнозировало Минэкономразвития.
По его оценке, к концу года инфляция будет близка к 4 процентам.
Кудрин также отметил, что России необходимо 2-3 года продержаться с инфляцией 3-4 процента, чтобы наступила новая эра в финансах страны.
Он подчеркнул, что инфляция - регулируемый показатель, который зависит от действий ЦБ.
По оценке Кудрина, при инфляции в 4 процента или чуть ниже в течение 3-4 лет процентные ставки по кредитам опустятся до 6 процентов и ниже, сообщает ТАСС.
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