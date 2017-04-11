Кудрин назвал ключевую проблему российской экономики

Ключевой проблемой российской экономики является низкое доверие к государству, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его мнению, властям при разработке программ развития экономики необходимо предпринимать шаги, способствующие повышению доверия к государственным институтам.

При этом Кудрин не верит, что любые программы, которые будут внесены, могут быть исполнены, поскольку предыдущие программы реализовывались в самом максимальном виде на 40 процентов.

Он также привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым особо низким доверием пользуется правительство - ниже, чем другие институты, суды и Госдума.

«Государство должно больше реагировать на обратную связь со стороны бизнеса и граждан», - приводит ТАСС слова главы ЦСР.