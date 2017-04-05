Кудрин насчитал слишком много заключенных в России
Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин насчитал слишком много заключенных в России.
По его мнению, число заключенных в России более чем вдвое превышает средние аналогичные показатели Евросоюза.
Он также призвал власти страны навести порядок в этом вопросе.
Кудрин также считает, что уголовное законодательство России слишком часто изменятся, а также противоречит себе.
«Сегодня не приходится говорить о какой-то единой последовательности в уголовной политике», - заключил Кудрин, добавив, что это негативно влияет на бизнес и вызывает избыточное преследование и аресты. Об этом сообщает «Интерфакс».
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