Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин насчитал слишком много заключенных в России.

По его мнению, число заключенных в России более чем вдвое превышает средние аналогичные показатели Евросоюза.

Он также призвал власти страны навести порядок в этом вопросе.

Кудрин также считает, что уголовное законодательство России слишком часто изменятся, а также противоречит себе.

«Сегодня не приходится говорить о какой-то единой последовательности в уголовной политике», - заключил Кудрин, добавив, что это негативно влияет на бизнес и вызывает избыточное преследование и аресты. Об этом сообщает «Интерфакс».