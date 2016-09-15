Куда пойти на выходные в Москве

В Москве и Подмосковье в эти выходные пройдет ряд интересных мероприятий, сообщает 360tv.

Так главным событием недели - конечно же является открытие выставки Рафаэля Санти в Пушкинском и акция «Наш лес. Посади свое дерево».

Также стоит отметить и другие не менее важные мероприятия, а именно три концерта на любой вкус. Так в пятницу, 16 сентября, в московском концертном зале YotaSpace выступит королева эпатажа Жанна Агузарова.

В субботу, 17 сентября, в том же YotaSpace выступят знаменитые Onyx. Ветераны хип-хопа из Нью-Йорка в последние годы сотрудничают с российскими рэперами.

В воскресенье, 18 сентября, на сцене клуба «16 тонн» выступят легендарные американцы Silver Apples, точнее единственный оставшийся из дуэта Симеон Кокс, записавший в этом году новый альбом.

Также множество московских музеев проводят дни открытых дверей каждое третье воскресенье месяца. Эти и многоие другие интересные мероприятия жители и гости столицы смогут посетить в эти выходные.

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