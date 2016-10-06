Кучма упрекнул украинские власти в недостаточном внимании к Минским соглашениям
Нынешнее руководство Украины не уделяет достаточного внимания реализации Минских соглашений и зачастую политики, выступающие публично, не имеют представления о сути вопроса. С таким заявлением выступил официальный представитель Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.
- Наша власть мало внимания уделяет проблематике, связанной с реализацией Минских соглашений. Мы часто слышим оценки от политиков, которые далеки от этой ситуации, и делают заявления, чтобы понравиться кому-то, а глубины, сути заявления просто не понимают, - цитирует Кучму ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».
Бывший президент страны подчеркнул также, что о ходе переговорного процесса должны говорить те, кто уполномочен это делать.
- Оценка должна звучать от представителей Минобороны, МИД, из уст представителей Администрации президента, - подчеркнул Кучма, приведя в пример российскую сторону, где комментарии дает не только представляющий РФ Борис Грызлов, но и все, кто разбирается в проблеме.
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