Кучма упрекнул украинские власти в недостаточном внимании к Минским соглашениям

Нынешнее руководство Украины не уделяет достаточного внимания реализации Минских соглашений и зачастую политики, выступающие публично, не имеют представления о сути вопроса. С таким заявлением выступил официальный представитель Украины в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.

- Наша власть мало внимания уделяет проблематике, связанной с реализацией Минских соглашений. Мы часто слышим оценки от политиков, которые далеки от этой ситуации, и делают заявления, чтобы понравиться кому-то, а глубины, сути заявления просто не понимают, - цитирует Кучму ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».

Бывший президент страны подчеркнул также, что о ходе переговорного процесса должны говорить те, кто уполномочен это делать.

- Оценка должна звучать от представителей Минобороны, МИД, из уст представителей Администрации президента, - подчеркнул Кучма, приведя в пример российскую сторону, где комментарии дает не только представляющий РФ Борис Грызлов, но и все, кто разбирается в проблеме.

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