Кучма считает жизненно необходимой новую встречу глав «нормандской четверки»

Бывший президент Украины, представляющий интересы государства в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, Леонид Кучма признал, что переговоры в Минске зашли в тупик и не сдвинутся с мертвой точки до новой встречи лидеров «нормандской четверки».

- Сегодня на 100 процентов созрел вопрос, необходима встреча «нормандской четверки». Хочу подчеркнуть: ни на уровне Контактной группы, ни на уровне министров иностранных дел вопросы не движутся, поэтому нужно лидерам стран собраться и сказать публично, чего нам ожидать, - цитирует «Интерфакс» выступление Кучмы на пресс-конференции в Днепропетровске (Днепре).

Ранее власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Киев искусственно тормозит реализацию Минских договоренностей, пытаясь решить вопрос военным путем, о чем свидетельствует обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Ученые назвали шокирующую причину ожирения людей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО