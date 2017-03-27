Кучма считает жизненно необходимой новую встречу глав «нормандской четверки»

Бывший президент Украины, представляющий интересы государства в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, Леонид Кучма признал, что переговоры в Минске зашли в тупик и не сдвинутся с мертвой точки до новой встречи лидеров «нормандской четверки».

- Сегодня на 100 процентов созрел вопрос, необходима встреча «нормандской четверки». Хочу подчеркнуть: ни на уровне Контактной группы, ни на уровне министров иностранных дел вопросы не движутся, поэтому нужно лидерам стран собраться и сказать публично, чего нам ожидать, - цитирует «Интерфакс» выступление Кучмы на пресс-конференции в Днепропетровске (Днепре).

Ранее власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Киев искусственно тормозит реализацию Минских договоренностей, пытаясь решить вопрос военным путем, о чем свидетельствует обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.