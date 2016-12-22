Кубок Первого канала посмотрело рекордное для «Матч ТВ» число телезрителей
Пресс-служба общедоступного спортивного телеканала «Матч ТВ» сообщила о том, что матчи хоккейного турнира Кубок Первого канала посмотрела рекордная аудитория зрителей.
«Все полученные данные заметно превысили среднегодовые аудиторные показатели трансляций «Матч ТВ» (4,5 процента в возрастной группе 18+)», - цитирует текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось, что после первого матча турнира Россия – Швеция, в котором россияне уступили со счетом 1:3, руководство Первого канала отказалось от трансляций учрежденного каналом соревнования, сославшись на слишком низкие рейтинги хоккейной встречи в прайм-тайм.
Первый канал бесплатно предоставил право показа Кубка Первого канала «Матч ТВ».
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