Кубок Первого канала посмотрело рекордное для «Матч ТВ» число телезрителей

Пресс-служба общедоступного спортивного телеканала «Матч ТВ» сообщила о том, что матчи хоккейного турнира Кубок Первого канала посмотрела рекордная аудитория зрителей.

«Все полученные данные заметно превысили среднегодовые аудиторные показатели трансляций «Матч ТВ» (4,5 процента в возрастной группе 18+)», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что после первого матча турнира Россия – Швеция, в котором россияне уступили со счетом 1:3, руководство Первого канала отказалось от трансляций учрежденного каналом соревнования, сославшись на слишком низкие рейтинги хоккейной встречи в прайм-тайм.

Первый канал бесплатно предоставил право показа Кубка Первого канала «Матч ТВ».