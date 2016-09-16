Кубок мира по хоккею завтра стартует в Канаде

Самый престижный турнир на уровне национальных сборных – Кубок мира – стартует 17 сентября в канадском городе Торонто.

Сборная России выступит в группе с Финляндией, Швецией и командой молодежи Северной Америки. Первый матч россияне проведут 18 сентября со шведами.

В другой группе сыграют Канада, США, Чехи и сборная Европы.

Кубок мира не проводился с 2004 года.