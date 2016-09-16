Кубок мира по хоккею завтра стартует в Канаде
Самый престижный турнир на уровне национальных сборных – Кубок мира – стартует 17 сентября в канадском городе Торонто.
Сборная России выступит в группе с Финляндией, Швецией и командой молодежи Северной Америки. Первый матч россияне проведут 18 сентября со шведами.
В другой группе сыграют Канада, США, Чехи и сборная Европы.
Кубок мира не проводился с 2004 года.
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