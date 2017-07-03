Кубок конфедераций выиграла Германия

Сборная Германии одержала победу в финальном матче Кубка конфедераций-2017.

Встреча команды с чилийской сборной проходила на стадионе «Санкт-Петербург Арена» и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол был забит Ларсом Штиндлем на 20-й минуте матча, передает «Интерфакс».

Третье место в турнире завоевала команда Португалии, обыграв накануне сборную Мексики.

Сборная России выбыла из борьбы, потерпев поражения сначала от португальцев, затем от мексиканцев и не дойдя до полуфинала.