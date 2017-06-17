Кубок конфедераций откроется матчем Россия - Новая Зеландия
Сегодня в России стартует Кубок конфедераций. Соревнования начнутся с матча между командами группы А из России и Новой Зеландии.
Открытие Кубка конфедераций пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» северной столицы. Начало трансляции церемонии открытии и первого матча турнира - 18:00 по московскому времени.
Кроме команды из Новой Зеландии, нашими соперниками станут сборные Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие первое и второе места, пишет «Российская газета».
Сборная России впервые за свою историю примет участие в Кубке конфедераций. Главный тренер команды Станислав Черкесов сказал: «Мой характер не допускает компромиссов: или все, или ничего. Если участвуешь в турнире, надо ставить максимальные цели. В конечном итоге, всегда есть шанс на победу».
Кубок конфедераций предваряет чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
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