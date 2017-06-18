К Кубку конфедераций в Сочи подготовили около 600 экскурсоводов

В Сочи к проведению Кубка конфедераций подготовили около 600 экскурсоводов. Об этом сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сергей Доморат.

Он пояснил, что обучение прошло в связи с тем, что многие экскурсоводы прежде проводили туристам далеко не качественные экскурсии. РИА Новости приводит слова Домората: «В связи с этим мы с руководителями музеев, историками собрали единую комиссию и провели тестирование экскурсоводов. В случае, если мы видим, что экскурсовод «плавает» в своих ответах или предоставляет недостоверную информацию, мы не допускаем его к обслуживанию туристов».

Кубок конфедераций начался 17 июня в северной столице. В стартовом матче Россия обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0. В Сочи первый матч пройдет 19 июня: на стадионе «Фишт» встретятся сборные Австралии и Германии.