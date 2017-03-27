На Кубе скончалась сестра Фиделя Кастро

Младшая сестра бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Агустина скончалась в Гаване в возрасте 78 лет.

О ее смерти СМИ рассказала другая сестра Кастро – Хуанита, которая в настоящее время проживает в США. По ее словам, причиной смерти Агустины стало осложнение поле перелома бедра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Nuevo Herald.

Хуанита Кастро добавила, что не планирует ехать на Кубу на похороны сестры.

Всего в семье Кастро было семеро детей. На сегодняшний день в живых осталось только трое – Рауль, Хуанита и Эмма. Последняя живет в Мексике.