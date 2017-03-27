На Кубе скончалась сестра Фиделя Кастро
Младшая сестра бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Агустина скончалась в Гаване в возрасте 78 лет.
О ее смерти СМИ рассказала другая сестра Кастро – Хуанита, которая в настоящее время проживает в США. По ее словам, причиной смерти Агустины стало осложнение поле перелома бедра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Nuevo Herald.
Хуанита Кастро добавила, что не планирует ехать на Кубу на похороны сестры.
Всего в семье Кастро было семеро детей. На сегодняшний день в живых осталось только трое – Рауль, Хуанита и Эмма. Последняя живет в Мексике.
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