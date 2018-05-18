На Кубе рухнул «Боинг» с сотней человек на борту

Самолет Boeing 737-200 местной авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение сразу после взлета в аэропорту Гаваны.

На борту самолета находились 104 пассажира. Генконсульство РФ на Кубе уточняет, были ли в их числе россияне.

На место катастрофы прибыли спасательные службы. Данных о погибших и выживших пока нет, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.