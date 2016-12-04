На Кубе хоронят Фиделя Кастро
В Сантьяго-де-Куба проводится церемония похорон лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В знак траура был выпущен артиллерийский салют.
Урна с прахом политика проследовала из Сантьяго-де-Кубы до Гаваны. Именно по такому маршруту в 1959 году проследовал караван свободы. Кубинское телевидение не ведет прямую трансляцию церемонии, отмечает ТАСС. Бывший кубинский лидер будет похоронен на клабище Санта-Ифигения.
Фидель Кастро скончался 25 ноября. Ему было 90 лет. В связи с его смертью в стране объявили девятидневный траур.
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