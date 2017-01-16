На Кубани завершился поиск провалившихся под лед подростков
В Краснодарском крае завершена операция по поиску детей, провалившихся под лед на реке Кирпили.
В Южном региональном центре МЧС рассказали РИА «Новости», что тела всех четырех погибших подростков найдены. На этом спасатели свою работу прекращают. Далее на месте происшествия будут действовать следственные органы.
Инцидент произошел 15 января. Пятеро подростков провалились под лед, переходя реку. Одного ребенка удалось спасти, его жизни ничто не угрожает.
В поисках остальных были задействованы 80 человек, включая нескольких водолазов, и свыше 20 единиц техники.
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