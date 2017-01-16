На Кубани установлены личности всех погибших в реке подростков
Личности всех четверых подростков, погибших в реке Кирпили в Краснодарском крае, установлены. Об этом сообщили в СКР по региону.
Ранее стало известно, что спасатели нашли тела четверых подростков из пяти, которые провалились под лед накануне. Пятого ребенка удалось спаси, его жизни ничто не угрожает, передают «Народные новости».
По факту происшествия СКР начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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