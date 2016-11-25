На Кубани обнаружено тело одного из троих пропавших военных парашютистов
Поисковые отряды разыскивают военных парашютистов, которые при приземлении упали в реку Кубань. Тело одного из десантников обнаружено, поиски еще двух человек продолжаются.
Об этом ТАСС сообщил компетентный источник, близкий к поисковой операции.
- Тело одного из десантников найдено и опознано. Поиски двух человек продолжаются, район поисковой операции расширен по руслу реки Кубань, - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Темрюкском районе Краснодарского края при выполнении учебно-тренировочных прыжков с парашютом трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ упали в реку Кубань. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.
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