На Кубани найдено тело второго провалившегося под лед ребенка

В реке Кирпили найдено тело второго погибшего подростка. Ранее сообщалось, что компания из пятерых детей в Краснодарском крае провалилась под лед.

Живым удалось достать только одного подростка. Двое погибли. Поиск еще двоих продолжается, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил спасателям круглосуточно искать пропавших детей. Подростки провалились под лед на реке Кирпили в районе Тимашевска. К поиску привлечены водолазы. Семьям пропавших детей оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.