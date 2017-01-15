На Кубани найдено тело второго провалившегося под лед ребенка

В реке Кирпили найдено тело второго погибшего подростка. Ранее сообщалось, что компания из пятерых детей в Краснодарском крае провалилась под лед.

Живым удалось достать только одного подростка. Двое погибли. Поиск еще двоих продолжается, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил спасателям круглосуточно искать пропавших детей. Подростки провалились под лед на реке Кирпили в районе Тимашевска. К поиску привлечены водолазы. Семьям пропавших детей оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Тамбовский подросток рассказал о причинах расправы над семьей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО