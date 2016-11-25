На Кубани ищут трех пропавших десантников

В Темрюкском районе Краснодарского края пропали трое десантников во время учебно-тренировочных занятий.

В пресс-службе Южного военного округа пояснили, что в ходе прыжков с парашютом трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ приземлились за пределами заданной площадки, в реку Кубань.

В настоящее время ведется поиск военнослужащих. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и комиссия командования ВДВ, передает РИА «Новости».

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