На Кубани ищут трех пропавших десантников
В Темрюкском районе Краснодарского края пропали трое десантников во время учебно-тренировочных занятий.
В пресс-службе Южного военного округа пояснили, что в ходе прыжков с парашютом трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ приземлились за пределами заданной площадки, в реку Кубань.
В настоящее время ведется поиск военнослужащих. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и комиссия командования ВДВ, передает РИА «Новости».
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