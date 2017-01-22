На Кубани девушку застрелили из автомата

В районе станции Новокубанск неизвестные напали на девушку. 21-летней жертве выстрелили в голову из автомата Калашникова.

Девушка скончалась на месте происшествия. В преступлении подозревают двоих местных жителей. По предварительным данным, полиции удалось задержать одного из них, второго разыскивают, сообщает РИА "Новости".

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело. Причиной происшествия стал бытовой конфликт.