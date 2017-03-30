На Кубани будут платить родителям за первенцев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать меры поддержки для семей при рождении первого ребенка.
Распоряжение губернатора связано с тем, что в прошлом году в регионе впервые за несколько лет зафиксировали снижение показателя рождаемости.
«Мы сохранили меры поддержки для малообеспеченных семей: это и ежемесячные выплаты, и региональный материнский капитал. Но чтобы повысить рождаемость, нужны новые социальные инициативы», – цитирует РИА ФедералПресс вице-губернатора Анну Минькову.
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